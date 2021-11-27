Столтенберг о возможном вторжении РФ в Украину: не можем считать, что это блеф
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что угрозу вторжения России в Украину нельзя считать блефом. При этом он подчеркнул, что любые дальнейшие агрессивные действия России будут иметь серьезные последствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sonntag.
"Мы видим, что уже второй раз в этом году Россия массирует тысячи войск на украинской границе. Это включает в себя военную технику, такую как танки, артиллерия и беспилотники, а также наземные войска. Я не могу рассуждать о намерениях России. Но мы видели, что Россия и раньше применяла силу против своих соседей. Поэтому мы не можем считать, что это просто блеф", - заявил Столтенберг.
По его словам, военный альянс сохраняет бдительность и внимательно следит за ситуацией.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину политически и практически, чтобы страна могла защитить себя от агрессии", - заявил он.
Столтенберг сказал, что союзники ясно дали понять, что любые дальнейшие агрессивные действия будут иметь серьезные последствия.
"Я призываю Россию к снижению напряженности и деэскалации. В то же время мы по-прежнему открыты для диалога с Россией. Когда напряженность высока, диалог становится еще более важным", - подчеркнул генсек НАТО.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в интервью для Military Times руководитель Главного управления разведки Миноброны Кирилл Буданов заявил о возможном вторжении России на территорию Украины в начале 2022 года.
Между тем, Данилов отметил, что Россия обостряет ситуацию в регионе, чтобы иметь преимущество за столом переговоров.
Министр обороны Украины Алексей Резников, со своей стороны, не верит в то, что РФ может победить в войне в случае вторжения.