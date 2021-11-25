Столтенберг и Блинкен обсудили "необычную" военную активность России у Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорили по телефону. Они обсудили ситуацию у границ Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Госдепа США .

Деталей обсуждения нет.

"Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сообщение о необычной военной активности России вблизи Украины", - говорится в сообщении.

Они также обсудили вопросы повестки дня встречи министров иностранных дел стран НАТО, намеченной на 30 ноября - 1 декабря.

Блинкен заявил, что "с нетерпением ждет встречи министров иностранных дел в Риге и диалога по всему спектру вопросов, стоящих перед НАТО".