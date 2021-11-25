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Столтенберг и Блинкен обсудили "необычную" военную активность России у Украины

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Вашингтон, Четверг 25 ноября 2021 10:02
Столтенберг и Блинкен обсудили "необычную" военную активность России у Украины Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг (nato.usmission.gov)
Автор: Анастасия Рокитна

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорили по телефону. Они обсудили ситуацию у границ Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госдепа США.

Деталей обсуждения нет.

"Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сообщение о необычной военной активности России вблизи Украины", - говорится в сообщении.

Они также обсудили вопросы повестки дня встречи министров иностранных дел стран НАТО, намеченной на 30 ноября - 1 декабря.

Блинкен заявил, что "с нетерпением ждет встречи министров иностранных дел в Риге и диалога по всему спектру вопросов, стоящих перед НАТО".

Напомним, США готовятся к непредвиденным обстоятельствам из-за ситуации на границе с Украиной.

Кроме того, CIT опубликовала собственное расследование о "настораживающем" скоплении Россией войск и техники вблизи границ с Украиной.

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Российская Федерация Украина Йенс Столтенберг
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