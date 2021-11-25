Столтенберг и Блинкен обсудили "необычную" военную активность России у Украины
Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг (nato.usmission.gov)
Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорили по телефону. Они обсудили ситуацию у границ Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госдепа США.
Деталей обсуждения нет.
"Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сообщение о необычной военной активности России вблизи Украины", - говорится в сообщении.
Они также обсудили вопросы повестки дня встречи министров иностранных дел стран НАТО, намеченной на 30 ноября - 1 декабря.
Блинкен заявил, что "с нетерпением ждет встречи министров иностранных дел в Риге и диалога по всему спектру вопросов, стоящих перед НАТО".