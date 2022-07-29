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Войска РФ из "Градов" обстреляли Никополь: несколько тысяч человек лишились электричества

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Никополь, Пятница 29 июля 2022 07:55
Войска РФ из "Градов" обстреляли Никополь: несколько тысяч человек лишились электричества Фото: войска РФ из "Градов" обстреляли Никополь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ночью оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы из "Градов". В Никополе удар был нанесен по жилому кварталу.

Об этом заявил сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Всего по городу выпустили более 40 реактивных снарядов. В результате удара повреждены шесть частных домов и хозяйственные постройки. Также задело линию электропередач, несколько тысяч никопольчан в частном секторе остались без света.

На месте работают аварийные бригады электриков. Предварительно люди не пострадали. В местах обстрелов разбросаны обломки реактивных снарядов, над их утилизацией работают специалисты ГСЧС.

В Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял Зеленодольскую общину, обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, за последнюю неделю оккупанты выпустили по Никополю более 250 реактивных снарядов.

Ночью 25 июля российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области с использованием реактивных систем залпового огня.

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