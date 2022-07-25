Оккупанты ударили по Никополю из РСЗО, попали в прибрежные территории

Фото: оккупанты ударили по Никополю из РСЗО (Getty Images)

Российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области с использованием реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

По словам мэра города, реактивные снаряды попали в прибрежные территории Никопольского района. По предварительной информации, в результате обстрела люди и здания не пострадали.