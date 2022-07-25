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Оккупанты ударили по Никополю из РСЗО, попали в прибрежные территории

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Никополь, Понедельник 25 июля 2022 01:24
Оккупанты ударили по Никополю из РСЗО, попали в прибрежные территории Фото: оккупанты ударили по Никополю из РСЗО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области с использованием реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

По словам мэра города, реактивные снаряды попали в прибрежные территории Никопольского района. По предварительной информации, в результате обстрела люди и здания не пострадали.

Ранее глава Никопольского РВА Никополя Евгений Евтушенко предупредил жителей, что российские войска возможно готовятся к новому обстрелу города из РСЗО.

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