Войска РФ готовятся к наступлению на Северодонецк, - Генштаб
Россия уже 59-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирное население. Также российские оккупанты готовятся к наступлению на город Северодонецк Луганской области
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Так, на Донецком и Таврическом направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и подготовке к наступлению на город Северодонецк.
Кроме того, в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имеет.
Ранее мы сообщали, что оккупанты имеют проблемы с медицинским обеспечением.
Также мы писали, что войска РФ обстреляли город в Запорожской области. Обвинили в этом ВСУ.
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