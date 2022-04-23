ru ua
Сб, 23 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Войска РФ готовятся к наступлению на Северодонецк, - Генштаб

Новина українською →
Северодонецк, Суббота 23 апреля 2022 18:50
Войска РФ готовятся к наступлению на Северодонецк, - Генштаб Русский военный (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 59-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирное население. Также российские оккупанты готовятся к наступлению на город Северодонецк Луганской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Так, на Донецком и Таврическом направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и подготовке к наступлению на город Северодонецк.

Кроме того, в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имеет.

Ранее мы сообщали, что оккупанты имеют проблемы с медицинским обеспечением.

Также мы писали, что войска РФ обстреляли город в Запорожской области. Обвинили в этом ВСУ.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает