Оккупанты обстреляли город в Запорожской области. Обвинили в этом ВСУ

В центре города Васильевка Запорожской области в жилой дом попала ракета системы "Ураган". Пострадавших нет, но дом подвергся разрушениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА .

Сегодня около 15:30 оккупанты обстреляли жилой дом в центре города Васильевка в Запорожской области.

Отмечается, что обстрел был осуществлен со стороны села Бурчак, которое временно находится под оккупацией, а потому ВСУ никак не могли совершить обстрел.

Как известно, ракета не разорвалась.

Запорожская ОВА предостерегает, что пропагандистские СМИ врага планируют сделать очередной информационный вброс с обвинением в обстреле именно ВСУ.