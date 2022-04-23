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Війська РФ готуються до наступу на Сєверодонецьк, - Генштаб

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Сєвєродонецьк, Субота 23 квітня 2022 18:50
Війська РФ готуються до наступу на Сєверодонецьк, - Генштаб Російський військовий (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 59-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Також російські окупанти готуються до наступу на місто Сєвєродонецьк Луганської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Так, на Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля окупантів зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та підготовці до наступу на місто Сєверодонецьк.

Окрім того, в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області та на більшості інших напрямків в ході бойових дій ворог успіху не має.

Раніше ми повідомляли, що окупанти мають проблеми з медичним забезпеченням.

Також ми писали, що війська РФ обстріляли місто в Запорізькій області. Звинуватили в цьому ЗСУ.

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