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Войска РФ готовятся к наступлению после паузы, названы главные направления, - ISW

Фото: войска РФ готовятся к наступлению после паузы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска выходят из оперативной паузы. Оккупанты 15 июля провели несколько наступлений к северо-западу от Славянска, юго-востоку от Северска, вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, а также к юго-востоку от Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Эти локальные операции могут свидетельствовать о попытках российских войск возобновить свои наступательные действия на Донбассе. Атаки по-прежнему носят мелкомасштабный характер и в основном не увенчались успехом. Если оперативная пауза действительно закончилась, войска РФ, скорее всего, продолжат наступление в ближайшие 72 часа.

Также оккупанты могут чередовать более короткие паузы с усилением атак в течение нескольких дней, прежде чем перейти к полномасштабной наступательной операции. Десятидневной оперативной паузы недостаточно, чтобы полностью восстановить российские силы для крупномасштабных наступательных операций.

Ранее в Пентагоне заявили, что американские ракетные системы M142 HIMARS оказывают существенное влияние на войну в Украине.

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