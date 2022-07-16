Войска РФ готовятся к наступлению после паузы, названы главные направления, - ISW

Российские войска выходят из оперативной паузы. Оккупанты 15 июля провели несколько наступлений к северо-западу от Славянска, юго-востоку от Северска, вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, а также к юго-востоку от Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW .

Эти локальные операции могут свидетельствовать о попытках российских войск возобновить свои наступательные действия на Донбассе. Атаки по-прежнему носят мелкомасштабный характер и в основном не увенчались успехом. Если оперативная пауза действительно закончилась, войска РФ, скорее всего, продолжат наступление в ближайшие 72 часа.

Также оккупанты могут чередовать более короткие паузы с усилением атак в течение нескольких дней, прежде чем перейти к полномасштабной наступательной операции. Десятидневной оперативной паузы недостаточно, чтобы полностью восстановить российские силы для крупномасштабных наступательных операций.