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Війська РФ готуються до наступу після паузи, названі головні напрямки, - ISW

Фото: війська РФ готуються до наступу після паузи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська виходять з оперативної паузи. Окупанти 15 липня провели кілька наступів на північний захід від Слов'янська, південний схід від Сіверська, вздовж траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ, а також на південний схід від Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Ці локальні операції можуть свідчити про спроби російських військ відновити свої наступальні дії на Донбасі. Атаки як і раніше носять дрібномасштабний характер і в основному не увінчалися успіхом. Якщо Оперативна пауза дійсно Закінчилася, війська РФ, швидше за все, продовжать наступ в найближчі 72 години.

Також окупанти можуть чергувати коротші паузи з посиленням атак протягом декількох днів, перш ніж перейти до повномасштабної наступальної операції. Десятиденної оперативної паузи недостатньо, щоб повністю відновити російські сили для великомасштабних наступальних операцій.

Раніше в Пентагоні заявили, що американські ракетні системи M142 HIMARS істотно впливають на війну в Україні.

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