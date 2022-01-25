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Войска РФ на Донбассе устроили "единый день огня"

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Донбасс, Вторник 25 января 2022 11:59
Войска РФ на Донбассе устроили "единый день огня" Фото: войска РФ на Донбассе устроили "единый день огня" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска на оккупированном Донбассе устроили так называемый "единый день огня". Боевики тренируют артиллеристов и минируют местность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прэс-центр Главного управления разведки Минобороны.

"На этой неделе в подразделениях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов проводятся занятия по тактической и огневой подготовке, а также тренировки по управлению огнем артиллерийских подразделений в рамках так называемого “единого дня огня”, - говорится в сообщении.

По информации разведки, на передовых позициях оккупанты проводят инженерные работы по восстановлению фортификационных сооружений с одновременным наращиванием минно-взрывных заграждений, в том числе, с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин российского производства.

Вместе с тем, как добавляют в ведомстве, высокая интенсивность такой деятельности оккупационных войск, отсутствие взаимодействия между подразделениями и ухудшение погоды приводят к увеличению случаев подрывов военнослужащих противника на собственных минах.

Напомним, за минувшие сутки, 24 января, боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

При этом днем ранее на Донбассе было зафиксировано 3 обстрела и травмирован боец. Боевики открывали огонь по позициям ВСУ из минометов и гранатометов.

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