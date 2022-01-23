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Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: травмирован украинский военный

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 23 января 2022 07:51
Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: травмирован украинский военный Фото: боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, травмирован боец (фото mil.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

За прошедшие сутки, 22 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 3 обстрела, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Неподалеку Травневого и непосредственно по населенному пункту Травневое враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Возле Водяного Донецкой области российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. Кроме этого, противник применил беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-25.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра, 23 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Водяного оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм., а также гранатометов различных систем.

Благодаря усилиям воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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