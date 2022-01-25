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Війська РФ на Донбасі влаштували "єдиний день вогню"

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Донбас, Вівторок 25 січня 2022 11:59
Війська РФ на Донбасі влаштували "єдиний день вогню" Фото: війська РФ на Донбасі влаштували "єдиний день вогню" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська на окупованому Донбасі влаштували так званий "єдиний день вогню". Бойовики тренують артилеристів та мінують місцевість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Головного управління розвідки Міноборони.

"Цього тижня у підрозділах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів проводяться заняття з тактичної і вогневої підготовки, а також тренування з управління вогнем артилерійських підрозділів у рамках так званого “єдиного дня вогню”, - йдеться в повідомлені.

За інформацією розвідки, на передових позиціях окупанти проводять інженерні роботи з відновлення фортифікаційних споруд з одночасним нарощуванням мінно-вибухових загороджень, у тому числі, з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін російського виробництва.

Разом з тим, як додають у відомстві, висока інтенсивність такої діяльності окупаційних військ, відсутність взаємодії між підрозділами та погіршення погоди призводять до збільшення випадків підривів військовослужбовців противника на власних мінах.

Нагадаємо, за минулу добу, 24 січня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

При цьому днем раніше на Донбасі було зафіксовано 3 обстріли та травмований боєць. Бойовики відкривали вогонь по позиціях ЗСУ з мінометів і гранатометів.

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