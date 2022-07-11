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Війська РФ бояться штурмувати Бахмут, тому спробують його оточити, - Арестович

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Київ, Понеділок 11 липня 2022 23:36
Війська РФ бояться штурмувати Бахмут, тому спробують його оточити, - Арестович Радник голови офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Російські війська спробують оточити Бахмут, оскільки бояться проводити штурм міста, спроби якого призведуть до великих втрат окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

За його словами, задум росіян полягає в тому, щоб створити два котли для українських угруповань північніше і південніше Бахмута. Він також зазначив, що російські угруповання на цьому напрямку залишаються останніми з боєздатних.

"Вони розраховують, що створивши тактичне оточення цих військ, вони зможуть при достатній кількості зусиль перетворити в одне велике кільце. Окупантам занадто дорого далися Сєвєродонецьк і Лисичанськ, тому вони воліють обійти Бахмут і під загрозою оточення змусити наші війська вийти і уникнути вкрай важких вуличних боїв", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, Напередодні українські сили завдали ударів по російській військовій частині в Херсоні і по складах з боєприпасами в області.

Підтверджені втрати противника склали не менше 15 осіб, а радник голови офісу президента Олексій Арестович говорив про ліквідацію 12 старших офіцерів.

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