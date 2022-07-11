Війська РФ бояться штурмувати Бахмут, тому спробують його оточити, - Арестович

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

За його словами, задум росіян полягає в тому, щоб створити два котли для українських угруповань північніше і південніше Бахмута. Він також зазначив, що російські угруповання на цьому напрямку залишаються останніми з боєздатних.

"Вони розраховують, що створивши тактичне оточення цих військ, вони зможуть при достатній кількості зусиль перетворити в одне велике кільце. Окупантам занадто дорого далися Сєвєродонецьк і Лисичанськ, тому вони воліють обійти Бахмут і під загрозою оточення змусити наші війська вийти і уникнути вкрай важких вуличних боїв", - зазначив Арестович.