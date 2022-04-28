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Войска РФ безуспешно пытались наступать на Запорожье и в зоне ООС, - Генштаб

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Четверг 28 апреля 2022 19:41
Войска РФ безуспешно пытались наступать на Запорожье и в зоне ООС, - Генштаб Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска на направлении Донецк - Запорожье проводили наступление. Однако, враг успеха не имел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

На Кураховском направлении оккупанты безуспешно пытались наступать в направлениях населенных пунктов Сладкое и Новомихайловка.

Также враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивал на блокировании украинских подразделений в районе завода "Азовсталь" с целью недопущения их прорыва.

К тому же на направлении Донецк - Запорожье враг проводил наступление в направлении населенных пунктов Нескучное и Времивка, но успеха не имел. Сейчас оккупанты продолжают усиливать группировку войск.

Корабли флота оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. Они выполняют задачи по изоляции района боевых действий и ведут разведку.

Кроме того, на Южнобугском направлении ВСУ отбили попытку штурмовых действий оккупантов в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое; Ивановка и Заградовка.

Ранее мы сообщали, что ВСУ восстановили контроль над Кутузовкой Харьковской области.

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