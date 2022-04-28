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Війська РФ безуспішно намагались наступати на Запоріжжя та в зоні ООС, - Генштаб

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Четвер 28 квітня 2022 19:41
Війська РФ безуспішно намагались наступати на Запоріжжя та в зоні ООС, - Генштаб Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська на напрямку Донецьк - Запоріжжя проводили наступ. Однак, ворог успіху не мав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

На Курахівському напрямку окупанти безуспішно намагались наступати у напрямках населених пунктів Солодке та Новомихайлівка.

Також ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні українських підрозділів в районі заводу "Азовсталь" з метою недопущення їх прориву.

До того ж на напрямку Донецьк - Запоріжжя ворог проводив наступ у напрямку населених пунктів Нескучне і Времівка, але успіху не мав. Наразі окупанти продовжують посилювати угруповання військ.

Кораблі флоту окупантів в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по території України. Вони виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій та ведуть розвідку.

Окрім того, на Південнобузькому напрямку ЗСУ відбили спробу штурмових дій окупантів в районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське; Іванівка та Заградівка.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ відновили контроль над Кутузівкою Харківської області.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 64-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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