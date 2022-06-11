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Войска РФ снова атаковали Сумскую область при помощи беспилотников, - глава ОВА

Фото: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (facebook.com/zhyvytsyy)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 11 июня, российские военные применили беспилотники для атаки одного из регионов Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"После 13 часов на территорию Великописаревской громады враг сбросил две взрывчатки с беспилотника", - рассказал Живицкий.

Также, по его словам, россияне сразу начали артобстрел территории, на которую скинули взрывчатку. Всего было 12 атак.

Напомним, ранее стало известно, что в четверг, 9 июня, россияне совершили ряд атак на населенные пункты Сумской области. Для этого использовали дронов.

Также мы писали, что 10 июня российские оккупанты обстреливали громады Сумской области из ствольной артиллерии и минометов.

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