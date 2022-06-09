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Российские авиакомпании из-за санкций могут перенести бизнес в Турцию, - Bloomberg

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Москва, Четверг 09 июня 2022 21:59
Российские авиакомпании из-за санкций могут перенести бизнес в Турцию, - Bloomberg Фото: российские авиакомпании могут из-за санкций переехать в Турцию (freepik)
Автор: Юлия Бойко

Некоторые российские авиакомпании рассматривают возможность перенести бизнес в Турцию. Цель - обойти санкции, которые не позволяют им обслуживать самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным Bloomberg, возможность релокации в Турцию рассматривают Pegas Touristik, которой принадлежит Nordwind Airlines, и Anex Tourism Group (перевозчик Azur Air). Также сообщается, что представители авиакомпаний ведут переговоры о лизинге самолетов.

Авиакомпании Azur Air и Nordwind в основном занимаются перелетами на туристических направлениях. Несмотря на то, что они базируются в России, ими управляют турецкие бизнесмены.

По словам одного из источников, Anex может разместить свое подразделение в Анталье. Группа ведет переговоры с Dubai Aerospace Enterprise и Aviation Capital Group, а также AerCap Holdings и Boeing Capital Corp.

Напомним, западные санкции вынудили лизинговые компании прекратить соглашения об аренде с российскими компаниями. Последние отказались вернуть самолеты после того, как российское правительство потребовало перерегистрировать воздушные суда.

Также сообщалось, что российский государственный "Аэрофлот" из-за санкций может начать разбирать самолеты на запчасти.

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