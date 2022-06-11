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Війська РФ знову атакували Сумську область за допомогою безпілотників, - голова ОВА

Фото: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький (facebook.com/zhyvytsyy)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 11 червня, російські військові застосували безпілотники для атаки одного із регіонів Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Після 13 години на територію Великописарівської громади ворог скинув дві вибухівки з безпілотника", - розповів Живицький.

Також, за його словами, росіяни одразу розпочали артобстріл території, на яку скинули вибухівку. Усього було 12 атак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у четвер, 9 червня, росіяни здійснили низку атак на населені пункти Сумської області. Для цього використовували дронів.

Також ми писали, що 10 червня російські окупанти обстрілювали громади Сумської області зі ствольної артилерії та мінометів.

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Сумская областьВійна Росії проти України