Армия РФ обстреляла несколько громад Сумской области из артиллерии: один человек погиб

Весь дель российские оккупанты обстреливают громады Сумской области из ствольной артиллерии и минометов. Так, утром по территории Эсманской громады с территории России враг открыл огонь из минометов, 10 прилетов. Разрушений и жертв нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Около 13 часов по территории Краснопольской громады враг начал артобстрел из тяжелой артиллерии. В результате ударов от полученных при обстреле ранений один человек скончался. Также вечером зафиксировано 18 ударов по Великописаревской громаде. Разрушений и жертв не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Сумы и Чернигов получили дополнительное железнодорожное сообщение с западом. Эти города с Ивано-Франковском "Укрзализныця" в конце мая соединила новым двухгрупповым поездом.

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