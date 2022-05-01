Войска РФ из артиллерии обстреляли Богодуховскую ОТО: погибла женщина

За процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
По данным следствия, 1 мая 2022 года около 11:30 военнослужащие ВС РФ совершили артиллерийский обстрел Богодуховской объединенной территориальной общины.
В результате обстрела поврежден автомобиль, в котором находились три человека. Женщина и мужчина получили ранения. Другая женщина скончалась на месте.
"Осмотр места происшествия проводили следователи СВ Богодуховского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области. Досудебное расследование осуществляется следователями СВ Управления СБУ в Харьковской области", - говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, утром воскресенья, 1 мая, авиация Российской армии осуществила около 30 боевых вылетов. На Харьковском направлении враг постоянно обстреливает ВСУ по всей линии соприкосновения, поэтому жителей региона просят оставаться в бомбоубежищах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.