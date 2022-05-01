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Війська РФ з артилерії обстріляли Богодухівську ОТГ: загинула жінка

Фото: війська РФ (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного за умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 1 травня 2022 року близько 11:30 військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл Богодухівської об’єднаної територіальної громади.

Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль, в якому перебували троє людей. Жінка та чоловік отримали поранення. Інша жінка померла на місці.

"Огляд місця події проводили слідчі СВ Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області. Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, вранці неділі, 1 травня, авіація російської армії здійснила близько 30 бойових вильотів. На Харківському напрямку ворог постійно обстрілює ЗСУ по всій лінії зіткнення, тож мешканців регіону просять залишатися у бомбосховищах.

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