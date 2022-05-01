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С утра самолеты армии РФ совершили уже 30 боевых вылетов над Харьковом и областью

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Харьков, Воскресенье 01 мая 2022 15:41
С утра самолеты армии РФ совершили уже 30 боевых вылетов над Харьковом и областью Фото: с утра самолеты армии РФ совершили уже 30 боевых вылетов над Харьковом и областью (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром воскресенья, 1 мая, авиация российской армии совершила около 30 боевых вылетов. На Харьковском направлении враг постоянно обстреливает ВСУ по всей линии столкновения, поэтому жителей региона просят оставаться в бомбоубежищах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире телемарафона единых новостей члена комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Федора Вениславского.

"На Харьковском направлении враг наши вооруженные силы постоянно обстреливают по всей линии столкновения. Утром было зафиксировано около 30 вылетов боевых", - констатировал он.

Также, по его словам, в воздушном пространстве РФ это Белгородская, Курская область, постоянно находятся самолеты командного управления, самолеты-ретрансляторы Ил-22, их там около 11 самолетов постоянно в воздухе.

Учитывая постоянные обстрелы, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов обратился к жителям региона позаботиться о собственной безопасности, как можно тщательнее.

"В связи с интенсивными обстрелами призываем жителей северных и восточных районов Харькова, в частности Салтовки, без необходимости не выходить из укрытия в течение дня. Даже при отсутствии воздушной тревоги. Будьте бдительны, безопасность - прежде всего!" - написал он в своем Telegram-канале.

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