Війська НАТО візьмуть участь в навчаннях "Об'єднані зусилля-2021" в Україні

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова під час брифінгу .

"Міністр оборони доповідав питання про навчання "Об'єднані зусилля 2021", в яких ми працюємо з партнерами в рамках країн-членів НАТО. Вони почнуться вже у вересні цього року, на наступному тижні. І ми сьогодні проголосували за допуск наших партнерів, іноземних країн до цих навчань", - заявив Данілов.

В навчаннях "Об’єднані зусилля - 2021" братимуть участь близько 15 країн, серед яких члени НАТО та її партнери. Тренування направлені на захист країни та підвищення її оборонних спроможностей.