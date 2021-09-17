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Війська НАТО візьмуть участь в навчаннях "Об'єднані зусилля-2021" в Україні

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Київ, П'ятниця 17 вересня 2021 20:04
Війська НАТО візьмуть участь в навчаннях "Об'єднані зусилля-2021" в Україні Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Рада національної безпеки й оборони прийняла рішення допустити іноземні війська до "Об'єднаних зусиль - 2021". Навчання оборонного характеру проходитимуть з 22 до 30 вересня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова під час брифінгу.

"Міністр оборони доповідав питання про навчання "Об'єднані зусилля 2021", в яких ми працюємо з партнерами в рамках країн-членів НАТО. Вони почнуться вже у вересні цього року, на наступному тижні. І ми сьогодні проголосували за допуск наших партнерів, іноземних країн до цих навчань", - заявив Данілов.

В навчаннях "Об’єднані зусилля - 2021" братимуть участь близько 15 країн, серед яких члени НАТО та її партнери. Тренування направлені на захист країни та підвищення її оборонних спроможностей.

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НАТО РНБО Україна Олексій Данілов
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