UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Войска международной коалиции полностью вышли из Ирака

Автор: Сергей Пышкин

Международная коалиция вывела свои силы и окончательно завершила боевые задачи на территории Ирака. США и страны-союзники и в дальнейшем будут оказывать помощь силам безопасности страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казими.

"Боевые задачи международной коалиции завершены, завершен вывод всех ее сил и боевой техники за пределы Ирака. В соответствии с результатами стратегического диалога роль коалиции свелась к советам и поддержке", - заявил премьер-министр страны.

Также Мустафа аль-Казими поблагодарил США и страны-союзники за помощь в войне против ИГИЛ, а также заявил о готовности сил и дальше защищать народ Ирака.

Добавим, что военная операция международных сил коалиции (США, Великобритания, Австралия, Испания и Польша) в Ираке началась еще в 2003 году и стала первой фазой затяжной войны в стране, которая продолжалась до 2011 года.

Официальными причинами вторжения были:

  • связь режима с международным терроризмом, в том числе речь идет и об "Аль-Каиде";
  • поиск и ликвидация оружия массового поражения.

Напомним, РБК-Украина писало, что еще в начале 2020 года стало известно о том, что США планируют вывести свои войска с территории Ирака.

Уже через месяц страну также покинули военные Франции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВеликобританияПольшаАвстралияИспанияИрак