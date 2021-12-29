Войска международной коалиции полностью вышли из Ирака

Международная коалиция вывела свои силы и окончательно завершила боевые задачи на территории Ирака. США и страны-союзники и в дальнейшем будут оказывать помощь силам безопасности страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казими.
"Боевые задачи международной коалиции завершены, завершен вывод всех ее сил и боевой техники за пределы Ирака. В соответствии с результатами стратегического диалога роль коалиции свелась к советам и поддержке", - заявил премьер-министр страны.
Также Мустафа аль-Казими поблагодарил США и страны-союзники за помощь в войне против ИГИЛ, а также заявил о готовности сил и дальше защищать народ Ирака.
Добавим, что военная операция международных сил коалиции (США, Великобритания, Австралия, Испания и Польша) в Ираке началась еще в 2003 году и стала первой фазой затяжной войны в стране, которая продолжалась до 2011 года.
Официальными причинами вторжения были:
Напомним, РБК-Украина писало, что еще в начале 2020 года стало известно о том, что США планируют вывести свои войска с территории Ирака.
Уже через месяц страну также покинули военные Франции.