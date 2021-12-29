Війська міжнародної коаліції повністю вийшли з Іраку

"Бойові завдання міжнародної коаліції завершено, завершено виведення всіх її сил та бойової техніки за межі Іраку. Відповідно до результатів стратегічного діалогу роль коаліції звелася до порад та підтримки", - заявив прем’єр-міністр країни.

Також Мустафа аль-Казимі подякував США та країнам-союзникам за допомогу у війні проти ІДІЛ та заявив про готовність сил й надалі захищати народ Іраку.

Додамо, що військова операція міжнародних коаліційних сил (США, Велика Британія, Австралія, Іспанія й Польща) в Іраку почалася ще у 2003 році й стала першою фазою затяжної війни в країні, яка тривала до 2011 року.

Офіційними причинами вторгнення були: