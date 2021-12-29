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Війська міжнародної коаліції повністю вийшли з Іраку

Автор: Сергій Пишкін

Міжнародна коаліція вивела свої сили та остаточно завершила бойові завдання на території Іраку. США та країни-союзники й надалі надаватимуть допомогу силам безпеки країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прем'єр-міністра Іраку Мустафи аль-Казимі.

"Бойові завдання міжнародної коаліції завершено, завершено виведення всіх її сил та бойової техніки за межі Іраку. Відповідно до результатів стратегічного діалогу роль коаліції звелася до порад та підтримки", - заявив прем’єр-міністр країни.

Також Мустафа аль-Казимі подякував США та країнам-союзникам за допомогу у війні проти ІДІЛ та заявив про готовність сил й надалі захищати народ Іраку.

Додамо, що військова операція міжнародних коаліційних сил (США, Велика Британія, Австралія, Іспанія й Польща) в Іраку почалася ще у 2003 році й стала першою фазою затяжної війни в країні, яка тривала до 2011 року.

Офіційними причинами вторгнення були:

  • зв'язок режиму з міжнародним тероризмом, зокрема йдеться й про "Аль-Каїду";
  • пошук та ліквідація зброї масового ураження.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що ще на початку 2020 року стало відомо про те, що США планують вивести свої війська з території Іраку.

Вже через місяць країну також покинули військові Франції.

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