В Ираке заявили о начале вывода войск США

Иллюстративное фото (ABC News)

В США пока эту информацию не комментируют

В парламенте Ирака заявили о начале вывода из страны воинских подразделений Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил член комитета по обороне и безопасности иракского парламента Али аль-Ганими, сообщает телеканал Sky News Arabia.

По словам аль-Ганими, США начали вывод своих войск с 15 военных баз.

"США начали покидать Ирак, а американские силы начали де-факто выводиться с 15 военных баз", - заявил аль-Ганими.

Вашингтон пока данную информацию не комментирует.

Ранее сообщалось, что США добиваются от Ирака разрешения на размещение зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для защиты американских военных.

7 января Иран провел ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке. По меньшей мере пять ракет поразили базы возле Багдада. Иранское государственное телевидение заявило, что эта атака является ответным ударом на убийство главного командира Ирана Касема Сулеймани, которое было совершено по приказу американского президента. Спустя неделю в Ираке обстреляли ракетами из установки "Катюша" военную авиабазу, где находятся американские военные.