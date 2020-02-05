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Войска Асада вошли в стратегически важный город в Сирии

Новости » Происшествия     05.02.2020 - 21:31
Войска Асада вошли в стратегически важный город в Сирии
Иллюстративное фото (globallookpress.com)

Правительственные войска ввошли в сирийский город Саракиб

Сирийские правительственные войска вошли в стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

По данным Сирийского центра мониторинга по правам человека, войска режима Башара Асада вошли в северную часть города Саракиб, который является стратегически важной точкой. Через город проходит стратегически важная автомагистраль.

Отмечается, что войска Асада вошли в город Саракиб после того, как его покинули отряды сирийской оппозиции и боевики группировки "Тахрир аш-Шам".

Напомним, в понедельник, 3 февраля, войска режима Асада обстреляли позиции турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб. В турецком оборонном ведомстве сообщали о минимум 4 погибших военных.

Также РБК-Украина писало, что Турция в ответ осуществила обстрел сирийских правительственных войск. В Сирийском центре мониторинга по правам человека заявляли, что в результате обстрелов не менее 8 военных погибли и еще 20 получили ранения. Однако официальный Дамаск не подтвердил информацию о гибели своих военных.

Кроме того, после обстрела турецких позиций в Идлибе Анкара приняла решение об отмене совместного патрулирования с Российской Федерацией. Такое решение было принято, поскольку Россия является союзником войск Асада.

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