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Війська Асада увійшли в стратегічно важливе місто в Сирії

Новини » Надзвичайні події     05.02.2020 - 21:31
Війська Асада увійшли в стратегічно важливе місто в Сирії
Ілюстративне фото (globallookpress.com)

Урядові війська увійшли в сирійське місто Саракіб

Сирійські урядові війська увійшли в стратегічно важливе місто Саракіб в провінції Ідліб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

За даними Сирійського центру моніторингу з прав людини, війська режиму Башара Асада увійшли в північну частину міста Саракіб, яке є стратегічно важливою точкою. Через місто проходить стратегічно важлива автомагістраль.

Зазначається, що війська Асада увійшли в місто Саракіб після того, як його покинули загони сирійської опозиції та бойовики угрупування "Тахрір аш-Шам".

Нагадаємо, у понеділок, 3 лютого, війська режиму Асада обстріляли позиції турецьких військовослужбовців в сирійській провінції Ідліб. В турецькому оборонному відомстві повідомляли про щонайменше 4 загиблих військових.

Також РБК-Україна писало, що Туреччина у відповідь здійснила обстріл сирійських урядових військ. У Сирійському центрі моніторингу з прав людини заявляли, що в результаті обстрілів щонайменше 8 військових загинули та ще 20 отримали поранення. Однак офіційний Дамаск не підтвердив інформацію про загибель своїх військових.

Крім того, після обстрілу турецьких позицій в Ідлібі Анкара ухвалила рішення про скасування спільного патрулювання з Російською Федерацією. Таке рішення було прийнято, оскільки Росія є союзником військ Асада.

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