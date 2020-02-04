Турция в Сирии обстреляла силы Асада, есть погибшие военные

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Сообщается о как минимум 13 погибших

В результате обстрелов турецкой армией сил правительства Башара Асада на севере Сирии погибли по меньшей мере 13 сирийских военных. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что данные о погибших обнародовали в Сирийском центре мониторинга соблюдения прав человека 3 февраля.

По информации наблюдателей, которые опираются на сеть информаторов в Сирии, восемь военных погибли в провинции Идлиб, трое - в провинции Латакия и еще двое - в провинции Хама.

Ранения получили еще 20 сирийских военных. Однако в официальном Дамаске пока не подтвердили гибель своих военных.

Также наблюдатели сообщили о гибели в этот день по меньшей мере 14 гражданских лиц в результате авиаударов, совершенных, предположительно, российскими самолетами на севере Сирии.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что в результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли как минимум четверо турецких военных, еще пять получили ранения.

Как отметил президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ Турция сделала удары по 40 сирийских объектах, в результате были ликвидированы 35 сирийцев.