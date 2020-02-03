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Турция отменила совместные патрули с Россией в Сирии

Новости » В мире     03.02.2020 - 16:33
Турция отменила совместные патрули с Россией в Сирии
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В Турции уверены, что РФ как союзник Башара Асада знала об ударе по турецкой колонне

После атаки сирийских войск по турецкой военной колонне в Идлибе Турция отменила совместное патрулирование c Российской Федерацией. Об этом сообщает канал NTV.

Такое решение было принято, поскольку Россия является союзником войск Башара Асада, а в ходе удара сирийскими силами в районе провинции Идлиб погибли 5 турецких военных и один гражданский.

В Турции отрицают слова Кремля, что РФ не предупреждали о передвижении колонны.

"Утверждение о том, что Россию не уведомили, некорректно. Турция регулярно и оперативно делится информацией с Россией. Информация была также предоставлена о последнем инциденте. Неверно говорить, что информация не предоставляется. Действующие механизмы работали как обычно", - написал в Twitter официальный представитель партии турецкого президента Реджепа Эрдогана Омер Челик.

Турция отменила совместные патрули с Россией в Сирии

Напомним, в ответ на атаку сирийских войск Турция нанесла удары по 40 сирийским объектам. По информации президента Турции, в результате ответной атаки были ликвидированы 35 сирийцев.

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