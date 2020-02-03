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В результате обстрела в Идлибе погибли турецкие военные

Новости » В мире     03.02.2020 - 09:05
В результате обстрела в Идлибе погибли турецкие военные
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Турция в ответ нанесла удар по 40 целям в Сирии

В результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли как минимум четверо турецких военных, еще девять получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Как отметили в Министерстве обороны Турции, обстрелы проводились сирийской армией в районе города Саракиб, несмотря на предупреждение о местонахождении турецких военных. При этом отмечается, что один раненый турецкий военный находится в тяжелом состоянии.

В ответ Турция совершила удары по 40 сирийским объектам. Как отметил президент Турции Реджеп Эрдоган, в результате ответного удара были ликвидированы 35 сирийцев.

Сирийское правительство на данный момент не отреагировало на обстрелы.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция продолжает стягивать военную технику на границу с Сирией. Очередная колонна бронетранспортеров и танков достигла района Рейханлы провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом.

Ранее сообщалось, что колонна турецкой военной техники в воскресенье, 2 февраля, пересекла границу с Сирией и вошла на территорию провинции Идлиб. Некоторые арабские СМИ сообщают, что на территорию Сирии въехали минимум 40 бронемашин и танков из Турции.

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