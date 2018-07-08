Войска Асада и России захватили стратегический пункт на иорданской границе

Повстанцы его удерживали в течение трех лет

Поддерживаемые Россией сирийские войска взяли под контроль пограничный переход Насиб между Иорданией и Сирией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на СМИ, управляемые иранской ветвью группировки "Хезболла" .

Так, войска президента Сирии Башара Асада и его российские союзники захватили жизненно важный торговый путь, который повстанцы удерживали в течение трех лет, и полностью контролируют главную магистраль, пролегающую от Дамаска к иорданскому Амману.

В ООН подтвердили, что сирийские беженцы, которых притесняли к границе, смогли покинуть район и перебраться на другие сирийские территории.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Асада и повстанцы договорились о прекращении огня на юге Сирии.

Также добавим, что силы Асада и РФ нанесли по Сирии 600 авиаударов.