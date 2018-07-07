Правительство Асада и повстанцы договорились о прекращении огня на юге Сирии

Дамаск возьмет под контроль все наблюдательные пункты вдоль сирийско-иорданской границы

В Сирии правительство президента Башара Асада и повстанцы в городе Босра достигли соглашения о вступлении в силу режима прекращения огня на юге страны. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

По данным агентства, согласно договоренностям, повстанческие силы должны передать тяжелые вооружения и оружие средней дальности правительственной армии.

Также договорились об оформлении правового статуса участников боестолкновений, которые захотят остаться в регионе, и тех, кто откажется с семьями переехать в Идлиб (административный центр на северо-западе Сирии).

По соглашению, Дамаск возьмет под контроль все наблюдательные пункты вдоль сирийско-иорданской границы, а внутренне перемещенные лица в регионе смогут вернуться в места своего проживания.

Напомним, 4 июля в Сирии прошел новый раунд переговоров между повстанцами и представителями российской армии о заключении мирного соглашения на юге страны.