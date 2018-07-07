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Правительство Асада и повстанцы договорились о прекращении огня на юге Сирии

НовостиПроисшествия    07.07.2018 - 03:33
Фото: Сирия (flickr.com/Sulafa Khalil)
Фото: Сирия (flickr.com/Sulafa Khalil)

Дамаск возьмет под контроль все наблюдательные пункты вдоль сирийско-иорданской границы

В Сирии правительство президента Башара Асада и повстанцы в городе Босра достигли соглашения о вступлении в силу режима прекращения огня на юге страны. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

По данным агентства, согласно договоренностям, повстанческие силы должны передать тяжелые вооружения и оружие средней дальности правительственной армии.

Также договорились об оформлении правового статуса участников боестолкновений, которые захотят остаться в регионе, и тех, кто откажется с семьями переехать в Идлиб (административный центр на северо-западе Сирии).

По соглашению, Дамаск возьмет под контроль все наблюдательные пункты вдоль сирийско-иорданской границы, а внутренне перемещенные лица в регионе смогут вернуться в места своего проживания.

Напомним, 4 июля в Сирии прошел новый раунд переговоров между повстанцами и представителями российской армии о заключении мирного соглашения на юге страны.

 

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Теги публикации: перемирие, Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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