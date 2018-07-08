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Війська Асада і Росії захопили стратегічний пункт на йорданському кордоні

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 18:30
Фото: війська Сирії (gmx.ch)
Фото: війська Сирії (gmx.ch)

Повстанці його утримували протягом трьох років

Підтримувані Росією сирійські війська взяли під контроль прикордонний перехід Насіб між Йорданією і Сирією. Про це пише Reuters з посиланням на ЗМІ, керовані іранською гілкою угруповання "Хезболла" .

Так, війська президента Сирії Башара Асада та його російські союзники захопили життєво важливий торговий шлях, який повстанці утримували протягом трьох років, і повністю контролюють головну магістраль, що пролягає від Дамаска до йорданського Аммана.

В ООН підтвердили, що сирійські біженці, яких притісняли до кордону, змогли покинути район і перебратися на інші сирійські території.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що уряд Асада і повстанці домовилися про припинення вогню на півдні Сирії.

Також додамо, що сили Асада і РФ завдали по Сирії 600 авіаударів.

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Теги публікації: войска РФ, Башар Асад, Иордания, Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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