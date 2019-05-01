ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Війська Асада застосували бочкові бомби в Ідлібі, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    01.05.2019 - 01:54
Війська Асада застосували бочкові бомби в Ідлібі, є загиблі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Загинули щонайменше двоє цивільних

Війська режиму Башара Асада продовжують обстрілювати населені пункти в зоні деескалації на північному заході Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомляється, урядові сили застосували бочкові бомби під час обстрілу сирійської провінції Ідліб. В результаті обстрілу загинули щонайменше 2 людини, ще троє отримали поранення.

Зазначається, що бочкові бомби були використані вперше після заключення договору по Ідлібу у вересні минулого року.

Крім того, інтенсивним артилерійським, мінометним та ракетним обстрілам піддалися поселення на південному сході Ідлібу, деякі райони на півночі та поселення на заході провінції Хама.

Нагадаємо, раніше російські літаки здійснили авіаудари по населеним пунктам у сирійських провінціях Ідліб та Хама, в результаті чого загинули цивільні. В результаті авіаударів загинули щонайменше 5 осіб.

Раніше, в результаті вибуху в сирійському місті Ракка загинули щонайменше 13 осіб.  Від вибуху загинули чотири бійці Сирійських демократичних сил, підтримуваних США, і четверо мирних жителів.

Як повідомляло РБК-Україна, у Сирії урядові війська Башара Асада і підтримувані Іраном терористичні угруповання скоїли артилерійський обстріл населених пунктів у зоні деескалації провінції Ідліб, що призвів до загибелі 3 людей, ще 16 отримали поранення.

Ватажок ІД визнав поразку в Сирії і пообіцяв помститися ВПС Ізраїлю завдали удару по Сирії
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України обстрелСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся