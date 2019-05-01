Війська Асада застосували бочкові бомби в Ідлібі, є загиблі

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Загинули щонайменше двоє цивільних

Війська режиму Башара Асада продовжують обстрілювати населені пункти в зоні деескалації на північному заході Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомляється, урядові сили застосували бочкові бомби під час обстрілу сирійської провінції Ідліб. В результаті обстрілу загинули щонайменше 2 людини, ще троє отримали поранення.

Зазначається, що бочкові бомби були використані вперше після заключення договору по Ідлібу у вересні минулого року.

Крім того, інтенсивним артилерійським, мінометним та ракетним обстрілам піддалися поселення на південному сході Ідлібу, деякі райони на півночі та поселення на заході провінції Хама.

Нагадаємо, раніше російські літаки здійснили авіаудари по населеним пунктам у сирійських провінціях Ідліб та Хама, в результаті чого загинули цивільні. В результаті авіаударів загинули щонайменше 5 осіб.

Раніше, в результаті вибуху в сирійському місті Ракка загинули щонайменше 13 осіб. Від вибуху загинули чотири бійці Сирійських демократичних сил, підтримуваних США, і четверо мирних жителів.

Як повідомляло РБК-Україна, у Сирії урядові війська Башара Асада і підтримувані Іраном терористичні угруповання скоїли артилерійський обстріл населених пунктів у зоні деескалації провінції Ідліб, що призвів до загибелі 3 людей, ще 16 отримали поранення.