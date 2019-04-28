В Сирии в результате авиаударов погибли гражданские

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Авиаудары произошли в провинции Идлиб и Хама

Российские самолеты совершили авиаудары по населенным пунктам в сирийских провинциях Идлиб и Хама, в результате чего погибли гражданские. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили источники в Управлении гражданской обороны Сирии, воздушно-космические силы России осуществили авиаудары по селам Кевкебе и Эль-Факи на юге провинции Идлиб и поселению Амкийя на западе провинции Хама.

В результате авиаударов погибли по меньшей мере 5 гражданских.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва в сирийском городе Ракка погибли по меньшей мере 13 человек. От взрыва погибли четыре бойца Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, и четверо мирных жителей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Демократические силы Сирии освободили 283 лица, которые подозревались в причастности к террористической группировке "Исламское государство". Заключенных боевиков освободили в нескольких северных районах Сирии, в частности в городе Ракка, который был де-факто столицей "Исламского государства" в стране.

Кроме того, в Сирии правительственные войска Башара Асада и поддерживаемые Ираном террористические группировки совершили артиллерийский обстрел населенных пунктов в зоне деэскалации провинции Идлиб, что привело к гибели 3 человек, еще 16 получили ранения.