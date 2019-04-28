ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Сирии в результате авиаударов погибли гражданские

Новости » Происшествия    28.04.2019 - 07:58
В Сирии в результате авиаударов погибли гражданские
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Авиаудары произошли в провинции Идлиб и Хама

Российские самолеты совершили авиаудары по населенным пунктам в сирийских провинциях Идлиб и Хама, в результате чего погибли гражданские. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили источники в Управлении гражданской обороны Сирии, воздушно-космические силы России осуществили авиаудары по селам Кевкебе и Эль-Факи на юге провинции Идлиб и поселению Амкийя на западе провинции Хама.

В результате авиаударов погибли по меньшей мере 5 гражданских.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва в сирийском городе Ракка погибли по меньшей мере 13 человек. От взрыва погибли четыре бойца Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, и четверо мирных жителей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Демократические силы Сирии освободили 283 лица, которые подозревались в причастности к террористической группировке "Исламское государство". Заключенных боевиков освободили в нескольких северных районах Сирии, в частности в городе Ракка, который был де-факто столицей "Исламского государства" в стране.

Кроме того, в Сирии правительственные войска Башара Асада и поддерживаемые Ираном террористические группировки совершили артиллерийский обстрел населенных пунктов в зоне деэскалации провинции Идлиб, что привело к гибели 3 человек, еще 16 получили ранения.

ВВС Израиля нанесли удар по Сирии Турция, РФ, ФРГ и Франция проведут встречу по ситуации в Сирии
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины авиаударыСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь