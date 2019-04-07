ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Сирии в результате обстрела правительственных войск погибли гражданские

Новости » Происшествия    07.04.2019 - 12:53
В Сирии в результате обстрела правительственных войск погибли гражданские
Фото: последствия обстрела (twitter.com/SyriaCivilDef)

В результате артиллерийского огня погибло 3 человека, еще 16 получили ранения

В Сирии правительственные войска президента Башара Асада и поддерживаемые Ираном террористические группировки совершили артиллерийский обстрел населенных пунктов в зоне деэскалации провинции Идлиб, что привел к гибели 3 человек, еще 16 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Сообщается, что под ракетным обстрелам подверглись населенные пункты Маретиннуман, Серакиб, и Кафренбиль, Тель Менс, Маретирме в провинции Идлиб, а также в провинции Хама населенные пункты Кафр-Зита, Аль-Шеиа, Аль-Хавиз и крепость Мадик.

В организации гражданской обороны Идлиба "Белые каски" сообщили, что в результате обстрелов правительственных войск погибшими оказались 3 гражданских, а также еще 16 гражданских получили ранения. В данное время "Белые каски" продолжают проводить спасательные работы на месте обстрелов.

Также они сообщили, что за март 2019 года, в результате обстрелов со стороны режима президента Асада, проиранских группировок и авиации РФ жертвами стало 135 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что режим Асада возобновил удары по позициям повстанцев, есть жертвы. В городе Кафр-Набаль (провинция Идлиб) ракета попала в рынок, по словам представителя местной службы гражданской обороны, из-за обстрела погибли 12 человек, десятки пострадали.

Во время протеста на границе сектора Газа с Израилем погибли люди Боевики обстреляли жилой сектор в Золотом
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины обстрелСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь