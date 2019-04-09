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В Сирии в результате взрыва погибли восемь человек

Новости » Происшествия    09.04.2019 - 18:19
В Сирии в результате взрыва погибли восемь человек
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

От взрыва погибли четыре бойца Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, и четверо мирных жителей

Сегодня в результате взрыва в городе Ракка (Сирия) погибли минимум 13 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AFP.

По данным местных сил безопасности, жертвами взрыва автомобиля стали восемь человек, а получили ранения трое сотрудников курдских сил местной полиции правопорядка.

От взрыва погибли четыре бойца Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, и четверо мирных жителей.

Город Ракка был захвачен террористами "Исламского государства" в 2014 году и с тех пор считалось столицей ІДІЛ в Сирии. Осенью 2017 года Сирийские демократические силы и отряды курдской народной самообороны отбили у террористов ІДІЛ город Ракка.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Демократические силы Сирии уволили 283 лица, которые подозревались в причастности к террористической группировки "Исламское государство". Ув'заключенных боевиков освободили в нескольких северных районах Сирии, в частности в городе Ракка, который был де-факто столицей "Исламского государства" в стране.

Кроме того, в Сирии правительственные войска Башара Асада и поддерживаемые Ираном террористические группировки совершили артиллерийский обстрел населенных пунктов в зоне деэскалации провинции Идлиб, что привело к гибели 3 человек, еще 16 получили ранения.

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