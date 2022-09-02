Чтобы не было войны на земле НАТО. Латвия призывает Запад передать Украине танки и самолеты

"Запад, США, Европейский Союз, все западные демократические государства должны не просто поддерживать, а нарастить свою военную помощь Украине. Вы можете убедиться, что эта военная помощь действительно эффективна", - сказал Левитс.

На вопрос, стоит ли передавать Украине западные танки, боевые самолеты и другое вооружение, в котором государству ранее было отказано, он ответил, что Запад должен обеспечить Украину всем, кроме собственных военных, чтобы она освободила всю оккупированную РФ территорией.

Пабрикс считает, что Запад может спровоцировать ядерную войну, даже поощрить президента Владимира Путина своей нерешительностью.

"Информационная война и пропаганда оказала значительное влияние. Многие на Западе действительно считает, что любая поддержка Украины может привести к дальнейшей эскалации и огорчить Путина, Кремль, Россию", - сказал министр обороны.

Он называет такой страх большой ошибкой, потому что единственное, что провоцирует РФ, по его мнению, - это слабость.

"Я не вижу никакой причины, почему бы Украине не получить западные бронированные машины. Почему нет? Только потому, что Россия может расстроиться?" - спросил он.

Пабрикс отметил, что если мир хочет закончить войну, обеспечить зерном третий мир и просто жить обычной жизнью, единственный путь вперед - это победа Украины. Он также сравнил войну РФ против нашего государства со Второй мировой войной, в которой Москва действует подобно нацистам.

"Никаких альтернатив, компромиссов, мирных переговоров, где мы отдадим что-то Москве, как это сделал Чемберлен. Это не будет решением. Это будет просто подготовка к следующей войне на натовской земле", - сказал он.