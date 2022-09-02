Щоб не було війни на землі НАТО. Латвія закликає Захід передати Україні танки і літаки

"Захід, США, Європейський Союз, усі західні демократичні держави повинні не просто підтримувати, а наростити свою військову допомогу Україні. Ви можете пересвідчитися, що ця військова допомога справді ефективна", - сказав Левітс.

На запитання, чи варто передавати Україні західні танки, бойові літаки та інше озброєння, в якому державі раніше було відмовлено, він відповів, що Захід має забезпечити Україну всім, окрім власних військових, аби вона звільнила усю окуповану РФ територією.

Пабрікс вважає, що Захід може спровокувати ядерну війну, навіть заохотити президента Володимира Путіна своєю нерішучістю.

"Інформаційна війна і пропаганда здійснила значний вплив. Багато хто на Заході справді вважає, що будь-яка підтримка України може призвести до подальшої ескалації та засмутити Путіна, Кремль, Росію", - сказав міністр оборони.

Він називає такий страх великою помилкою, бо єдине, що провокує РФ, на його думку, - це слабкість.

"Я не бачу жодної причини, чому б Україні не отримати західні броньовані машини. Чому ні? Тільки тому, що Росія може засмутитись?" - запитав він.

Пабрікс зазначив, що якщо світ хоче закінчити війну, забезпечити зерном третій світ та просто жити звичним життям, єдиний шлях вперед - це перемога Українт. Він також порівняв війну РФ проти нашої держави із Другою світовою війною, в якій Москва діє подібно до нацистів.

"Ніяких альтернатив, компромісів, мирних переговорів, де ми віддамо щось Москві, як це зробив Чемберлен. Це не буде рішенням. Це буде просто підготовка до наступної війни на натівській землі", - сказав він.