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После войны Россия должна гарантировать безопасность Украины, - Слуга народа

Новина українською →
Вторник 08 марта 2022 17:34
После войны Россия должна гарантировать безопасность Украины, - Слуга народа Фото: после войны Россия должна гарантировать безопасность Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

НАТО не готово принимать Украину к себе ближайшие 15 лет. После завершения войны, Российская Федерация обязана гарантировать безопасность нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

Как отмечают в партии, касаемо безопасности речь идет именно о конкретном договоре, который сможет гарантировать для Украины ее целостность и суверенитет. В то же время государствами-гарантами могут выступать США, Турция или же другие страны-соседи.

"Со своей стороны Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству. Понятно, что в сегодняшних условиях это звучит абсурдно, учитывая российское вторжение. Но наши Вооруженные Силы отобьются от врага, и надо будет гарантировать дальнейшее мирное развитие Украины. Тогда будет важным, чтобы Россия поставила свою подпись под гарантиями для нашего суверенитета вместе с другими гарантами", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина раскрывало подробности третьего раунда переговоров между Украиной и Россией.

Война России против Украины продолжается тринадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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