Після війни Росія повинна гарантувати безпеку України, - Слуга народу

Як відзначають у партії, щодо безпеки йдеться саме про конкретний договір, який зможе гарантувати для України її цілісність та суверенітет. Водночас державами-гарантами можуть виступати США, Туреччина або ж інші країни-сусіди.

"Зі свого боку Росія має також юридично зафіксувати, що визнає українську державність і гарантує, що не буде загрожувати нашій державі. Зрозуміло, що у сьогоднішніх умовах це звучить абсурдно, враховуючи російське вторгнення. Але наші Збройні Сили відібʼються від ворога, і треба буде гарантувати подальший мирний розвиток України. Тоді буде важливим, щоб Росія поставила свій підпис під гарантіями для нашого суверенітету разом з іншими гарантами", - додає пресслужба.