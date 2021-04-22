Войны не будет, ее не должно быть, - Резников

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников на фоне скопления российских войск у границ заявил, что войны не будет. Ее не должно быть.

Об этом он заявил на брифинге в Николаеве.

Он отметил, что скопление российских войск на границе с Украиной и в Крыму вызывает большое напряжение граждан. В связи с этим чиновник решил успокоить жителей Николаевской области.

"Войны не будет, ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас огороды по графику. Нужно заниматься мирной жизнью каждому, кто живет в Украине и имею надежду, что такие же настроения и у россиян", - заявил он.

Ранее он в интервью "Украинской правде" заявил, что Российская Федерация не получит воду для оккупированного Крыма с материковой Украины даже в силовой способ.