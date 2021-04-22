Війни не буде, її не повинно бути, - Резніков

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков на тлі скупчення російських військ біля кордонів заявив, що війни не буде. Її не повинно бути.

Про це він заявив на брифінгу у Миколаєві.

Він зазначив, що скупчення російських військ на кордоні з Україною і в Криму викликає велику напругу громадян. У зв'язку з цим чиновник вирішив заспокоїти жителів Миколаївської області.

"Війни не буде, її не повинно бути. У нас зараз час не для війни, у нас зараз городи за графіком. Потрібно займатися мирним життям кожному, хто живе в Україні і маю надію, що такі ж настрої і у росіян", - заявив він.

Раніше він в інтерв'ю "Українській правді" заявив, що Російська Федерація не отримає воду для окупованого Криму з материкової України навіть силовим способом.