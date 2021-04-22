Війни не буде, її не повинно бути, - Резніков

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков на тлі скупчення російських військ біля кордонів заявив, що війни не буде. Її не повинно бути.
Про це він заявив на брифінгу у Миколаєві.
Він зазначив, що скупчення російських військ на кордоні з Україною і в Криму викликає велику напругу громадян. У зв'язку з цим чиновник вирішив заспокоїти жителів Миколаївської області.
"Війни не буде, її не повинно бути. У нас зараз час не для війни, у нас зараз городи за графіком. Потрібно займатися мирним життям кожному, хто живе в Україні і маю надію, що такі ж настрої і у росіян", - заявив він.
Раніше він в інтерв'ю "Українській правді" заявив, що Російська Федерація не отримає воду для окупованого Криму з материкової України навіть силовим способом.
Крім того, Резніков вважає, що це переговірники Кремля недооцінили українську сторону, через це змінилася риторика.
Нагадаємо, президенту Росії Володимиру Путіну доповіли про пропозицію українського лідера Володимира Зеленського зустрітися на Донбасі. Російський президент відповідь дасть сам.