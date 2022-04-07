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Войну за Харьков они проиграли. Синегубов назвал составляющие успешной обороны города

Новина українською →
Харьков, Четверг 07 апреля 2022 14:44
Войну за Харьков они проиграли. Синегубов назвал составляющие успешной обороны города Фото: Олег Синегубов (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Антон Федорцив

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уверен, что главный город региона удалось отстоять благодаря сотрудничеству фронта и тыла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Факты ICTV".

Синегубов назвал совместные действия волонтеров и Вооруженных сил залогом победы над РФ. По его словам, само пребывание на родной земле придает сил защитникам города.

"Могу уверенно сказать – войну за Харьков они проиграли. Харьков – это Украина. Мы уверены в наших Вооруженных силах! Харькову сколько там давали? 72 часа, или 5 часов, чтобы его взять? Действительно, Харьков показал свою силу, ВСУ показали свою силу, другие подразделения – Национальная гвардия, Национальная полиция", – заявил глава области.

К слову, украинские пограничники уничтожили пункт обеспечения оккупантов в Харьковской области.

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