В Харьковской области пограничники уничтожили пункт обеспечения оккупантов
Российские оккупанты уже 43-й день разрушают украинские города и убивают мирных людей. Сообщается, пограничники из ВСУ уничтожили врага в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
В частности, в результате совместных действий украинские защитники уничтожили один из пунктов обеспечения российско-оккупационных войск.
Пункт обнаружили пограничники - операторы беспилотных летательных комплексов на направлении Харькова. Далее координаты сразу отправили ВСУ, которые метко отработали огнем артиллерии.
Ранее мы сообщали, что ВСУ разбили подразделение российской артиллерии в Херсонской области.
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