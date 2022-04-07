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В Харьковской области пограничники уничтожили пункт обеспечения оккупантов

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Харьковская область, Четверг 07 апреля 2022 14:32
В Харьковской области пограничники уничтожили пункт обеспечения оккупантов Окунти знищил пункт обеспечения в Харьковской области facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты уже 43-й день разрушают украинские города и убивают мирных людей. Сообщается, пограничники из ВСУ уничтожили врага в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В частности, в результате совместных действий украинские защитники уничтожили один из пунктов обеспечения российско-оккупационных войск.

Пункт обнаружили пограничники - операторы беспилотных летательных комплексов на направлении Харькова. Далее координаты сразу отправили ВСУ, которые метко отработали огнем артиллерии.

Ранее мы сообщали, что ВСУ разбили подразделение российской артиллерии в Херсонской области.

Также мы писали, что над Запорожьем ночью силы ПВО сбили три крылатые ракеты.

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