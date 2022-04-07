В Харьковской области пограничники уничтожили пункт обеспечения оккупантов

Российские оккупанты уже 43-й день разрушают украинские города и убивают мирных людей. Сообщается, пограничники из ВСУ уничтожили врага в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Пункт обнаружили пограничники - операторы беспилотных летательных комплексов на направлении Харькова. Далее координаты сразу отправили ВСУ, которые метко отработали огнем артиллерии.

В частности, в результате совместных действий украинские защитники уничтожили один из пунктов обеспечения российско-оккупационных войск.

Ранее мы сообщали, что ВСУ разбили подразделение российской артиллерии в Херсонской области.

Также мы писали, что над Запорожьем ночью силы ПВО сбили три крылатые ракеты.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!