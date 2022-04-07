Війну за Харків вони програли. Синєгубов назвав складові успішної оборони міста

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Факти ICTV" .

Синєгубов назвав спільні дії волонтерів і Збройних сил запорукою перемоги над РФ. За його словами, саме перебування на рідній землі додає сил захисникам міста.

"Можу впевнено сказати – війну за Харків вони програли. Харків – це Україна. Ми впевнені в наших Збройних силах! Харкову скільки там давали? 72 години, чи 5 годин, щоб його взяти? Дійсно, Харків показав свою силу, ЗСУ показали свою силу, інші підрозділи – Національна гвардія, Національна поліція", – заявив очільник області.