ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війну за Харків вони програли. Синєгубов назвав складові успішної оборони міста

Новость на русском →
Харків, Четвер 07 квітня 2022 14:44
Війну за Харків вони програли. Синєгубов назвав складові успішної оборони міста Фото: Олег Синєгубов (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Антон Федорців

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов упевнений, що головне місто регіону вдалося відстояти завдяки співпраці фронту та тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Факти ICTV".

Синєгубов назвав спільні дії волонтерів і Збройних сил запорукою перемоги над РФ. За його словами, саме перебування на рідній землі додає сил захисникам міста.

"Можу впевнено сказати – війну за Харків вони програли. Харків – це Україна. Ми впевнені в наших Збройних силах! Харкову скільки там давали? 72 години, чи 5 годин, щоб його взяти? Дійсно, Харків показав свою силу, ЗСУ показали свою силу, інші підрозділи – Національна гвардія, Національна поліція", – заявив очільник області.

До слова, українські прикордонники знищили пункт забезпечення окупантів на Харківщині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі
Виталий НосачФотокорреспондент Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі