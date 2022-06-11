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На войне в Украине погиб чешский доброволец

Фото: на войне в Украине погиб чешский доброволец (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

На войне против российских оккупантов погиб доброволец из Чехии. Мужчина был родом из Тршебича.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Czech Radio.

Смерть гражданина Чехии подтвердил министр иностранных дел Ян Липавский. По его словам, мужчина помогал нашим бойцам освобождать Донбасс от российских оккупантов.

Доброволец погиб в результате попадания минометной гранаты.

Отмечается, что в мае 100 чешских добровольцев получили разрешение от президента страны Милоша Земана о присоединении к армии Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Луганской области, во время эвакуации, в результате вражеского обстрела, погиб журналист Франции. Как отметила министр иностранных дел Катрин Колонна, Франция создала специальную группу для расследования обстоятельств гибели своего гражданина.

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