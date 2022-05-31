Франция начала расследование гибели своего журналиста на Донбассе

Франция создает специальную группу для расследования обстоятельств гибели журналиста Фредерика Леклерка-Имхоффа в Луганской области. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе визита в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM.