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Франция начала расследование гибели своего журналиста на Донбассе

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Киев, Вторник 31 мая 2022 00:11
Франция начала расследование гибели своего журналиста на Донбассе Французский журналист Фредерик Леклерк Имхофф (Фото: t.me/spilkanews/1312)
Автор: Константин Широкун

Франция создает специальную группу для расследования обстоятельств гибели журналиста Фредерика Леклерка-Имхоффа в Луганской области. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе визита в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM.

Министр сообщила, что группа по расследованию обстоятельств гибели Леклерка будет возглавляться украинскими правоохранителями. Она также обратилась к прессе и призвала дать должную огласку гибели представителя медиасообщества.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Фредерик Леклерк-Имхофф был в Украине, чтобы показать реалии войны и погиб, спасаясь от российских бомб.

Напомним, что в Луганской области, во время эвакуации, в результате вражеского обстрела погиб журналист Франции. Журналист писал об эвакуации и был аккредитован в Украине.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью французского журналиста Фредерика Леклерка.

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