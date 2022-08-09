"Война закончится там, где началась". Зеленский отреагировал на взрывы в Крыму

Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
"Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом - его освобождением. Россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест. Но мы вернемся в Крым", - отметил он.
По его словам, от Харькова до Херсона, от Донецка до Энергодара, от Станицы Луганской до Ялты, от Бердянска до Новофедоровки - все это часть нашей страны, все это Украина, которая будет полностью свободной.
Напомним, в оккупированном Крыму произошли взрывы на авиабазе в Новофедоровке, которую российские оккупанты используют в том числе в войне против Украины. Известно о гибели по крайней мере одного человека и нескольких раненых. Украинская сторона отрицает причастность.
Все подробности сегодняшнего инцидента - в материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно".
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